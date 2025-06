Verkehrsunfall in Burgau: Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Am späten Freitagabend hat sich auf einem Parkplatz in der Kapuzinerstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Radfahrer stürzte. Ein 55-Jähriger befuhr mit seinem Pkw den Parkplatz und wollte dort nach links abbiegen, ohne dies mit seinem Blinker anzukündigen. Ein 37-jähriger Radfahrer fuhr unmittelbar hinter dem Pkw und wollte links an diesem vorbeifahren. Aufgrund des unerwarteten Abbiegevorgangs stürzte der Radfahrer, ohne dass es zu einem Kontakt der beiden Fahrzeuge kam. So schildert es die Polizei Burgau.

Der 37-Jährige zog sich durch den Sturz leichte Schürfwunden zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer deutlich alkoholisiert war. Folglich wurde bei dem 37-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. (AZ)