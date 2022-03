Burgau

13:17 Uhr

Verkehrsunfall in Burgau zwischen 19-Jähriger und 90-Jährigem

Eine Autofahrerin hat nach Angaben der Polizei in Burgau einem 90-jährigen Autofahrer in Burgau die Vorfahrt genommen und so einen Unfall verursacht.

Ein Verkehrsunfall jedoch ohne verletzte Personen hat sich am Montagmittag in Burgau ereignet. Laut Angaben der Polizei fuhr eine 19-jährige Autofahrerin gegen 11.40 Uhr auf der Mühlstraße in nördlicher Richtung. Am Ende der Einbahnstraße ordnete sie sich links ein und wollte in Richtung Schmidberg einbiegen. Vorfahrtsmissachtung in Burgau führt zum Zusammenstoß Dabei missachtete die Fahrerin die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs, das von einem 90-Jährigen gesteuert wurde. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos entstand laut den Beamten ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. (AZ)

