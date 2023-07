Burgau

Vernissage in der Burgauer Galerie zeigt eine weibliche Seite

Astrid Thun (von links) hielt in der Burgauer Galerie von Riki und Berthold Groß die Lautatio zur Ausstellung der Künstlerin Theresa Pfeiffer.

Plus Eine Vernissage in der Burgauer Galerie zeigte die Werke von Künstlerin Theresa Pfeiffer, die sich an Frauenfiguren orientierte. Welche Rolle Märchen dabei spielen.

Werke der zeitgenössischen Künstlerin Theresa Pfeiffer sind derzeit in der Burgauer Galerie zu sehen. Die junge Malerin kann sich auf eine profunde Ausbildung stützen, die sie mit einem Studium an der Akademie der schönen Künste in München abschloss. Die heute 34-Jährige kommt aus der Region und kann auf zahlreiche nationale und internationale Ausstellungen verweisen. Sie erhielt bereits verschiedene Auszeichnungen und Preise.

Dennoch ist Theresa Pfeiffer, geborene Birkner, eine junge Frau geblieben, die sich nicht in ihrem Erfolg sonnt, sondern ganz auf dem Boden der Tatsachen geblieben ist. Ja, sie geht in ihrer Bescheidenheit sogar so weit, ihre Kunstwerke nicht als Kunst, sondern als „Gebrauchgegenstände“ zu bezeichnen, erklärte Astrid Thun, die die Laudatio zur Eröffnung einer spannenden Ausstellung überwiegend groß- und mittelformatiger Ölgemälde der Künstlerin zeigt.

