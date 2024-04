Verschwisterung von Musik und Malerei in der Kapuzinerhalle

Plus Projizierte Bilder von Albertine Holler begleiten die Musik von Susanne Steinle (Sopran), Miku Nisimoto Neubert (Klavier) und dem Streichquartett Ponticello.

Richard Wagners Wesendock-Lieder zählen zweifellos zu den Gipfelleistungen der Liedkunst des 19. Jahrhunderts. Sie entstanden im Umkreis von Wagners Ringen um sein Liebesdrama „Tristan und Isolde“, das der Musikwelt ungeahnte neue harmonische Möglichkeiten erschloss. Eigenwillig ist Wagners Melodieführung, langatmig sind die Phrasen. Explosive Einsätze, Sprünge in große Höhen, extreme Abschattierungen fordern der Sängerin alles ab.

Wer hat die Kraft und Konzentration, die Stimmgewalt und Erfahrung, diese Lieder zu interpretieren? Im Landkreis Günzburg gibt es dafür eine einfache Antwort: Susanne Steinle kann das. Wohl absichtlich hatte die Burgauerin diese Musik mit ihrer starken Sogwirkung an das Ende des Konzertabends „Susanne Steinle und Freunde in der Kapuziner-Halle“ gestellt. Den Abend eröffnet hatte sie mit einem Gegenstück, der Komposition „Acht Lieder aus ‚letzte Blätter‘ von Hermann Glimm“.