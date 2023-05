Versuchter Einbruch im Getränkemarkt am Bahnhof

Der Täter schaffte es bis zum Leergutlager und richtete einen Schaden in Höhe von 1000 Euro an. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte ein bisher unbekannter Täter in den Getränkemarkt am Bahnhof in Burgau einzubrechen. Er gelangte über ein Außentor in das Leergutlager. Von dort aus wollte er die Tür zum Ladengeschäft aufbrechen, dies gelang ihm aber nicht.

Es entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zeugenhinweise erbitten die Ermittler unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)