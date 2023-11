Versuchter Einbruch in Burgau: Polizei sucht nach Zeugen

Nachdem sich am Sonntag ein Unbekannter an der Haustür eines Burgauer Anwesens zu schaffen gemacht hatte, sucht die Polizei nun nach sachdienlichen Hinweisen.

Am vergangenen Sonntag zwischen 14 und 20 Uhr hat ein bisher unbekannter Täter versucht, in ein Anwesen in der Wallensteinstraße in Burgau einzubrechen. Laut Polizeibericht probierte er die Haustüre gewaltsam mit einem Stemmwerkzeug aufzuhebeln, scheiterte aber. An der Türe entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Die Polizei Burgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222 96900. (AZ)