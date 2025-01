Vier Personen bei Unfall verletzt

Am Mittwochvormittag ist in Burgau ein Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen und hohem Sachschaden passiert. Gegen 11.10 Uhr fuhr laut Polizei ein 79-Jähriger auf der Ostpreußenstraße in südlicher Richtung. Beim Überqueren der Augsburger Straße nahm er einem von rechts kommenden Auto die Vorfahrt.

Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl der Unfallverursacher und seine Beifahrerin als auch der andere Autofahrer und dessen Beifahrerin leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden beträgt etwa 26.000 Euro. Im Einsatz waren 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst. (AZ)