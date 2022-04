Vor der Tankstelle kommt es zum Zusammenstoß in Oberknöringen

Durch eine Unaufmerksamkeit stoßen im Burgauer Stadtteil Oberknöringen ein Auto und ein Kleinkraftrad zusammen. Dabei wird eine Person verletzt.

Ein 49-Jähriger war am Donnerstag gegen 21 Uhr mit seinem Auto in Oberknöringen in der Ulmer Straße stadtauswärts unterwegs. Beim Abbiegen nach links auf das Gelände der Ran-Tankstelle übersah er ein entgegenkommendes Kleinkraftrad. Durch den Zusammenstoß stürzten die 15-jährige Fahrerin und ihre 17-jährige Sozia.

Die ältere der beiden Jugendlichen ist durch den Sturz leicht verletzt worden. An Auto und Kleinkraftrad entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1300 Euro. (AZ)