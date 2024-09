Vorbereitungen für Hochwasserschutzbecken bei Burgau beginnen

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth (WWA) startet in diesem Herbst Vorbereitungsarbeiten für den Bau des Hochwasserrückhaltebeckens südlich von Burgau. Diese Arbeiten sollen bis ins Frühjahr 2025 dauern, heißt es in einer Pressemitteilung des WWA. Geplant sind unter anderem Untersuchungen des Baugrunds, die auf Kampfmittelüberprüfungen, Vermessungen, Beweissicherung sowie Rodungen abzielen. Bei den Baugrunduntersuchungen werden Bohrungen bis zu einer Tiefe von maximal 10 Metern durchgeführt. Anschließend werden die Löcher wieder verschlossen und das Gelände in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Die betroffenen Grundstückseigentümer wurden bereits vom WWA informiert und haben entsprechende Vereinbarungen getroffen. Für Vermessungen und Kampfmittelerkundungen sind keine Bohrungen nötig. In diesen Fällen werden die Flächen begangen, befahren oder per Drohne vermessen. Sollten bei der Kampfmitteluntersuchung Bohrungen oder Bergungen notwendig werden, wird das WWA die Eigentümer rechtzeitig kontaktieren. Bei den Arbeiten könnte schweres Gerät zum Einsatz kommen. Entstehende Flurschäden werden entschädigt. Die Facharbeiten werden von beauftragten Firmen durchgeführt. (AZ)