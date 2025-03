Vorfahrt missachtet: Autos stoßen in Burgau zusammen

Ein Schaden von rund 5000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Burgau entstanden. Gegen 14 Uhr wollte ein 75-Jähriger mit seinem Pkw vom Schmidberg kommend nach links in die Stadtstraße einbiegen. Nach Angaben der Polizei nahm er dabei einem von rechts kommenden 31-jährigen Autofahrer die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. (AZ)

