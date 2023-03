Vorfahrt missachtet: Rund 8500 Euro Schaden bei Unfall in Burgau

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Burgau sind keine Personen verletzt worden – allerdings wird der Sachschaden hoch geschätzt.

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich am Mittwochmorgen in Burgau ereignet. Eine 42-Jährige war gegen 8 Uhr mit ihrem Pkw auf der Maria-Theresia-Straße in Richtung Ulmer Straße unterwegs. An der Einmündung wollte sie nach links in Richtung Unterknöringen abbiegen. Wie die Polizei berichtet, missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Fahrzeugs einer 35-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (AZ)