Vorfahrt missachtet: Unfall in Burgauer Bleichstraße

In der Bleichstraße in Burgau hat es gekracht. Der Schaden ist enorm, die Fahrer kamen mit dem Schrecken davon.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist am Dienstagmorgen in Burgau passiert. Gegen 6.40 Uhr war ein 32-Jähriger mit seinem Auto auf der Bleichstraße unterwegs. An der Einmündung zur Haldenwanger Straße missachtete er der Polizei zufolge die Vorfahrt eines von links kommenden 52-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß der beiden Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.500 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (AZ)