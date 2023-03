Vorfahrt missachtet: Verkehrsunfall in Burgau

Wegen einer missachteten Vorfahrt sind zwei Autos in Burgau in Richtung Unteres Brühl zusammengestoßen. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro.

Ein Verkehrsunfall ohne verletzte Personen hat sich am Donnerstagmorgen in Burgau ereignete. Wie die Polizei berichtet, war eine 41-Jährige gegen 7.40 Uhr mit ihrem Pkw in der Wiesenstraße in Richtung Unteres Brühl unterwegs. An der Einmündung soll sie ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug, das von einer 40-Jährigen gesteuert wurde, übersehen haben. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)