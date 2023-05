Burgau

vor 16 Min.

Vorfahrtmissachtung führt zu Unfall in Burgau

Ein Autofahrer hat einem anderen Mann in Burgau die Vorfahrt genommen.

Artikel anhören Shape

Ein 84-jähriger Autofahrer missachtet die Vorfahrt eines 54-Jährigen an der Einmündung in die Haldenwanger Straße in Burgau.

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich vergangenen späten Donnerstagabend gegen 22 Uhr ereignet. Wie die Polizei berichtet, war ein 84-Jähriger mit seinem Pkw auf der Bleichstraße stadteinwärts unterwegs. An der Einmündung in die Haldenwanger Straße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Fahrzeugs einer 54-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (AZ)

Themen folgen