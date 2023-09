Vorfahrtsverstoß führt zu Verkehrsunfall mit 15.000 Euro Schaden

An der Einmündung zur Von-Ellerbach-Straße hat ein 65-jähriger Autofahrer ein von rechts kommendes Auto missachtet. Es kam zum Zusammenstoß.

Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer ist am Donnerstag gegen 19.40 Uhr auf der Edmund-Leuze-Straße in Burgau unterwegs gewesen, dabei soll er an der Einmündung der Von-Ellerbach-Straße den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 70-jährigen Mannes missachtet haben. So teilt es die Polizei Burgau mit. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro. Der 65-jährige Unfallverursacher muss mit einer Bußgeldanzeige rechnen. (AZ)