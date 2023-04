VR-Donau Mindel gibt Krankenpflegeverein 3000 Euro für E-Auto

Freude und Dankbarkeit beim Krankenpflegeverein Burgau für die finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung eines Elektroautos.

Für Bankvorstand Stefan Fross ist der Zuschuss eine Herzenssache und eine gelungene Investition in das Wohlergehen in unserer Gesellschaft. Der Vorstand betonte: "Für unsere Bank steht soziales Engagement in der Region an erster Stelle. Wir leben den genossenschaftlichen Gedanken."

Josef Knöpfle dankte als Vorsitzender des Krankenpflegevereins Burgau für die Zuwendung. Das Foto zeigt: (von links) Tobias Merk, Marktbereichsleiter VR-Bank Donau-Mindel, Jürgen Scharlach, Schriftführer KPV, Andrea Lehner, Pflegedienstleiterin Ambulanter Dienst, Stefan Fross und Josef Knöpfle. (AZ)