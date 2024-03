Burgau

Wärmepumpe oder Gas? Schule braucht neue Heizung

Plus In der Grundschule in Unterknöringen ist die Heizung kaputt. Es muss eine neue her. Bloß: Was für eine?

Von Ralf Gengnagel

Auf die Heizungsanlage in der Grundschule in Unterknöringen will man sich nicht mehr verlassen. Zu oft ist sie in der vergangenen Zeit ausgefallen. Die Ölheizung leistet bereits seit gut drei Jahrzehnten ihre Dienste und sorgt dafür, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht nicht frieren müssen. Doch mittlerweile ist die Heizung über das übliche Maß hinaus reparaturanfällig geworden. Eine Erneuerung ist erforderlich. Der Stadtrat beriet über verschiedene Möglichkeiten.

Es stand außer Frage, dass für die Schule in eine neue Heizung investiert werden müsse. Der Austausch der Anlage sei für die Ferienzeit geplant, teilte Stadtbaumeister Werner Mihatsch mit. Vorausgesetzt die Ausschreibungsfristen und Lieferzeiten machen keinen Strich durch die Rechnung.

