Unbekannte stehlen Ladestation und Tresor samt Geld in Burgau

Zwei Fälle von Diebstahl meldet die Polizei: Einmal wurde eine Wallbox aus einem Hinterhof in Burgau gestohlen, im anderen Fall ein Möbeltresor in Waldstetten.

Zwei Einbrüche meldet die Polizei am Dienstag in ihrem Pressebericht. Zwischen dem vergangenen Freitagmittag und dem Montagmorgen hat ein bisher unbekannter Täter eine Wallbox (Elektroladestation), die in einem Hinterhof in der Stadtstraße in Burgau aufgestellt war, entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise sollen unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau gerichtet werden.

Tresor samt Geld aus einer Wohnung gestohlen

Bei einem zweiten Diebstahl, der zwischen dem 5. November und 7. November passiert sein soll, wurde aus einem Wohnanwesen in der Straße "Am Rohrbach“ in Waldstetten ein Möbeltresor entwendet, in welchem sich Bargeld befand. Zur Klärung des genauen Tathergangs sind noch weitere Ermittlungen erforderlich. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)