Warum dieser Faschingsball in Burgau einzigartig ist

Am Samstag fand im Burgauer Albertus-Magnus-Haus wieder der Faschingsball für Menschen mit Einschränkungen statt. Die Stimmung war großartig. Freude pur bei den Gästen, vor allem bei der Polonaise quer durch den Saal.

Plus Den Faschingsball für Menschen mit Behinderungen gibt es seit mehr als 40 Jahren. Für die Faschingsgruppen ist der Auftritt im Albertus-Magnus-Haus selbstverständlich.

Der erste Samstag im Februar ist ein festes Datum. Der Faschingsball für Menschen mit Einschränkungen ist in der Markgrafenstadt eine feste Institution, es gibt ihn schon seit 1982. Organisiert wird er von der Kolpingsfamilie Burgau. Auch am Samstag war das Albertus-Magnus-Haus (AMH) wieder vollgefüllt: Lustig verkleidet und aus Einrichtungen in der Region, sogar aus dem Landkreis Heidenheim, waren sie gekommen, um Fasching zu feiern.

"Es ist die Unbekümmertheit, die die Menschen an den Tag legen und sie freuen sich jedes Jahr aufs Neue", so Waltraud Tippel, die von Anfang an dabei und mit Ute Heinrich und Petra Madel eine der Hauptorganisatoren ist. Viele der Besucherinnen und Besucher kämen seit Jahren und hätten jedes Mal inzwischen ihre festen Plätze. Der Nachmittag versprach auch diesmal wieder eine ordentliche Menge Fasching. Die Burgavia präsentierte sich mit ihrem Markgrafenpaar und der Großen Garde, die Knoronia war mit Teenie-Garde und Teenie-Show mit dem Motto "Harry Potter" gekommen, und das Koronia-Männerballett reiste mit den Gästen rund um die Welt.

