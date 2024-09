Was passiert mit diesen rechtsradikalen Graffitis in Burgau?

Wer am Bahnhof in Burgau ankommt und durch die Unterführung läuft, wird derzeit mit Nazi-Parolen willkommen geheißen: In roter, weißer und schwarzer Farbe erstrecken sich die Schriftzüge und verfassungsfeindlichen Symbole über die Wände der Bahnunterführung. Die Stadt Burgau erklärt, warum die Schmierereien, obwohl sie schon seit Anfang August vorhanden sind, immer noch nicht entfernt wurden.

Anna Schmid