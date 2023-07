Burgau

Weg für Biogasanlage in Großanhausen wird geebnet

In Großanhausen soll eine Biogasanlage gebaut werden. Der Bau- und Umweltausschuss hatte sich damit auseinanderzusetzen.

Plus Gegen die Pläne der geplanten Biogasanlage in Großanhausen weht seitens des Landratsamts Gegenwind. Der Bau- und Umweltausschuss will mit seiner Argumentation entgegenwirken.

In Großanhausen soll eine Biogasanlage gebaut werden. Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Burgau hat in seiner jüngsten Sitzung über die Bauleitplanung beraten. Im Rahmen der öffentlichen Beteiligung wogen die Mitglieder des Ausschusses die Einwendungen der Träger öffentlicher Belange ab. Dabei war der Dreh- und Angelpunkt auch eine Lagerhalle, deren Nutzung in Verbindung mit dem Vorhaben der Biogasanlage seitens des Landratsamts Günzburg infrage gestellt wurde.

Auf dem Areal, auf dem die Biogasanlage erbaut werden soll, besteht bereits ein landwirtschaftlicher Betrieb, erklärte Stadtbaumeister Werner Mihatsch, auf dem bereits 2010 eine landwirtschaftliche Bergehalle gebaut wurde. Hinzukommen soll nun zur bestehenden Halle eine Biogasanlage mit einer weiteren Halle, die auch als Lagerfläche für Maschinen und Geräte genutzt werden soll. In der geplanten Biogasanlage sollen überwiegend Gülle und Mist aus umliegenden landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben eingebracht werden. Durch die geplante Hofbiogasanlage sollen Gülle und Mist zum einen zur Energieerzeugung, Strom und Nahwärme genutzt werden, zum anderen zur Gewinnung von Wirtschaftsdünger, so Mihatsch.

