vor 42 Min.

Weg in Burgaus Innenstadt wird wieder zum Politikum

Plus Als die Verbindung zwischen Teller- und Norbert-Schuster-Straße Türen erhielt, herrschte Aufregung in Burgau. Jetzt wird ein dortiges Bauprojekt abgelehnt.

Von Christian Kirstges

An der Norbert-Schuster-Straße in Burgau soll ein Zweifamilienhaus entstehen. Ein Thema für den Bauausschuss. Einen Bebauungsplan gibt es für das Gebiet nicht. Deshalb kommt es darauf an, ob sich ein solches Projekt in die Umgebung einfügt. Nach Ansicht der Stadtverwaltung wäre das gegeben. Allerdings könnten die nötigen drei Stellplätze auf dem Grundstück nicht nachgewiesen werden, die Abstandsflächen müssten vom Landratsamt geprüft werden. Doch das Hauptproblem: der Fußweg zur Tellerstraße. Um den hatte es im vergangenen Jahr bereits Aufregung gegeben.

