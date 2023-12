Burgau

15:00 Uhr

Wegen Zuschuss für ein 90-Euro-Zelt: Lange Diskussion im Burgauer Rat

Plus Im Stadtrat wurde das Ergebnis der Rechnungsprüfung für 2021 vorgestellt. Größere Beanstandungen gab es zwar nicht, trotzdem soll sich aber künftig etwas ändern.

Von Ralf Gengnagel

Im Jahr 2021 kam der Haushalt der Stadt Burgau auf ein Gesamtvolumen in Höhe von rund 37,78 Millionen Euro. Jetzt hat der Rechnungsprüfungsausschuss des Burgauer Stadtrates einzelne Posten aus diesem Haushaltsjahr genauer unter die Lupe genommen. Von Anfang Mai bis Mitte Juni haben die Mitglieder des Ausschusses in vier Sitzungen Belege und Rechnungen abgeglichen. Mitte November fand die Schlussbesprechung statt. Zwei Prüfbemerkungen wurden nicht abgenommen und jetzt zur Entscheidung an den Stadtrat verwiesen.

Der Vorsitzende des Rechnungsausschusses, Manfred Kramer ( SPD), hatte in seinem Bericht zum Abschluss der örtlichen Rechnungsprüfung zwar keine wesentlichen Beanstandungen zu monieren, ausgiebig diskutiert wurde dann aber doch. Ausschlaggebend war vor allem ein Rechnungsposten, den der Ausschuss trotz Erklärung seitens der Verwaltung nicht genehmigen wollte. Im konkreten Fall ging es um ein Messezelt mit einem Wert in Höhe von rund 90 Euro, das vom Bauamt als förderfähige Maßnahme eingestuft wurde und somit in einer Buchung für einen Zuschuss auftauchte. Ein kommunales Förderungsprogramm der Stadt ermöglicht Geschäftsleuten aus Burgau, für den Um- und Neubau ihrer Geschäftsräume Zuschüsse, damit sie ihre Handelsflächen optimieren können. Dabei stellte sich den Ausschussmitgliedern die Frage, ob ein Messepavillon zum Um- oder Neubau von Geschäftsräumen oder ihrer Modernisierung zugeschrieben werden könne. Für Ralf Stambusch (CWG) ist eines klar: "Für mich ist ein Messepavillon ganz offenkundig keine förderfähige Maßnahme für Geschäftsräume." Ebenfalls nicht zufrieden zeigte sich der Stadtrat mit der Stellungnahme der Verwaltung, die nach Aufforderung des Rechnungsprüfungsausschusses abgegeben wurde und eine Erklärung liefern sollte. Ihr entnehmen konnten die Prüfer aber nur, dass vom zuständigen Bauamt nicht beurteilt werden könne, inwieweit ein Messepavillon zu den förderfähigen Kosten zähle.

