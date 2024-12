Weihnachten nach dem Fest neu belebt

Mit ihrer „Candlelight-Christmas“ zum Jahresende hat die musikalische Familie Smalko so etwas wie eine Institution geschaffen in Burgau - das zeigte sich schon allein daran, dass die beiden Abende in der Kapuziner-Halle seit Langem restlos ausverkauft waren, ganz wie die beliebten Musikabende in der „Schwalbe“, die Claudia und Michael Smalko und ihr Sohn Elias gemeinsam etabliert haben. Gut, dass die beiden Termine für nächstes Jahr schon im Kalender stehen - am 20. und 21. Dezember 2025 ist es dann wieder so weit. Die Konzerte in diesem Jahr haben schon große Lust darauf gemacht.

