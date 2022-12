Burgau

Weihnachtliches Familienkonzert mit den Smalkos in Burgau

Boten ein harmonisches Familienbild bei der Candlelight Christmas in der Burgauer Kapuzinerhalle: (von links) Claudia, Michael und Elias Smalko.

Plus Wie die Familie Smalko ihre "Candlelight Christmas" in der Burgauer Kapuzinerhalle inszenierte und was der Höhepunkt des Abends war.

Von Heinrich Lindenmayr

Livemusik, selbst gemacht und möglichst unverfälscht, das war das Rezept von Claudia und Michael Smalko, die Traditionsgaststätte "Schwalbe" im Herzen der Stadt neu zu beleben. Die Abende mit vorweihnachtlicher Musik, seit 2009 im Programm, hatten rasch einen Publikumszuspruch, dem auch mit zahlreichen Wiederholungen nicht beizukommen war. Erstmals sollte das weihnachtliche Familienkonzert der Smalkos deshalb 2020 an zwei Abenden in der Burgauer Kapuzinerhalle gegeben werden. Corona kam dazwischen, sodass die Candlelight-Christmas-Premiere erst in diesem Jahr stattfinden konnte, vor vollem Haus. Das Publikum ist den Smalkos treu geblieben, und das mag auch daran liegen, dass hier eine Familie auftritt. Vater, Mutter und Sohn nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich im Einklang - das zu erleben ist ein schöner Auftakt zur letzten Woche vor Weihnachten, das als Fest der Inbegriff von Friede und Harmonie sein soll.

