Wenig Schnee schadet dem Skiclub Burgau nicht

Plus Der Skiclub Burgau feiert in diesem Jahr sein 40. Bestehen. Seit der Gründung hat sich viel verändert. Auch die Wetter- und Klimabedingungen.

Wenn Hermann Keller und Manfred Hammerschmidt von Skifahrten im Allgäu sprechen, überkommt sie ein Hauch von Nostalgie. Vor vier Jahrzehnten seien sie dort noch Ski gefahren, heute ist das mangels Schnee nicht mehr möglich. Vor 40 Jahren kam man in Burgau auf die Idee, einen Skiclub zu gründen. Seit der Gründung im Jahr 1983 hat sich viel geändert. Das Kursangebot und die Mitgliederzahlen kletterten in die Höhe, aber auch die Temperaturen, die den Wintersport vor Herausforderungen stellen.