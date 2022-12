Burgau

17:30 Uhr

Wenn die Weihnachtsgrüße und -geschenke per Post kommen

Plus In den Wochen vor den Feiertagen haben Zusteller jede Menge Arbeit - so auch Postbotin Maria Huber bei ihrer Tour in Burgau.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Kurz nach 9 Uhr hat Postbotin Maria Huber den Zustellstützpunkt in Burgau verlassen. Kurze Dienstbesprechung, dann das Beladen des gelben VW-Busses – Kisten mit unzähligen Briefen, hinzu kommen die Pakete. Insgesamt 124 Stück sind es an diesem Mittwoch. Offiziell heißt das Verbundzustellung, also die Zustellung von Briefen und auch von Paketen. Für Maria Huber ist kein Tag gleich – je nach Aufkommen. Das aber ist bereits seit Mitte November besonders hoch. Weihnachten kommt eben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen