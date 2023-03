Werner Flotts zeithistorischer Film über Burgau

50 Jahre Burgau im Fernsehen als Film: Filmemacher Werner Flott hat das zeithistorische Filmmaterial auf DVD und Blu-Ray gebrannt. Jetzt wird der Film verkauft.

Die Aufführung des Burgau-Filmes im Offinger Kino war mit 82 Besuchern gut besucht. Schnell hat sich herumgesprochen, dass der Filmemacher Werner Flott aus Wasserburg die Fernsehbeiträge aus 50 Jahren als DVD oder Blue-Ray herausgibt. Nun kann das Film-Juwel in der Wachszieherei Bader für 25 Euro (volle Kinolänge) in Standard oder für 30 Euro in Blue-Ray-Version erworben werden. (AZ)