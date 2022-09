Burgau

Wie eine Brücke die Menschen zusammenbringt

Plus In der Burgauer Ausstellung "Biennale meets Roma" kann das größte Brückenbauprojekt von Los Angeles im Kleinen betrachtet werden. Was der Architekt dabei bedacht hat.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Wie werden Menschen künftig zusammenleben? Wie sehen urbane Räume in wenigen Jahrzehnten aus? Wie viel Humanität steckt in der Architektur für morgen. Diesen Fragen ging im vergangenen Jahr die Architektur-Biennale in Venedig nach. Eine Auswahl der Schaustücke hat der Sicht- und Sonnenschutzsystemhersteller Roma nach Burgau geholt. Noch bis 17. November sind acht Exponate im Roma Forum (Industriestraße 36) zu sehen. Wir stellen sie in loser Folge vor.

