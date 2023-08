Zeugensuche: Wer hat den Einbruch in Burgauer Getränkemarkt beobachtet?

Ein oder mehrere Einbrecher entwendeten eine Kasse mit Bargeld aus dem Tresor und erbeuteten einen vierstelligen Betrag. Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe.

In Burgau ist es zu einem Einbruch gekommen. Am Montagmittag wurde den Beamten der Polizeiinspektion Burgau ein Einbruch in einen Getränkemarkt in der Straße Am Bahnhof in Burgau mitgeteilt. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten laut Angaben der Polizei den Tresor des Marktes geöffnet und eine Kasse mit Bargeld entnommen. Die Beute beträgt einen mittleren vierstelligen Betrag. Auf welche Weise der oder die Täter in den Markt gelangt sind und den Tresor öffneten ermitteln nun die Beamten der Polizei Burgau. Zeugenhinweise werden von der Polizei Burgau unter der Telefonnummer 08222 96900 erbeten. (AZ)