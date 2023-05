Zu schnell bei Regen auf der A8 unterwegs: Auto prallt gegen Schutzwand

Auf Höhe der Anschlussstelle Burgau ist es am Dienstag auf der nassen Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei ermittelt wegen der Geschwindigkeit.

Am Dienstagnachmittag ist ein 50-Jähriger mit seinem Pkw auf der A8 Richtung Stuttgart gefahren. Auf Höhe der Anschlussstelle Burgau wechselte er vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen und kam laut Bericht der Verkehrspolizei bei der regennassen Fahrbahn aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern. Er prallte mit seinem Fahrzeug in die Mittelschutzwand und kam schließlich auf dem rechten Seitenstreifen zum Stehen.

Unfall auf der A8 bei Burgau: Fahrer und Beifahrerin nicht verletzt

Fahrer und Beifahrerin in dem verunfallten Auto wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt, auch gab es keine weiteren Beteiligten. Die Verkehrspolizei Günzburg schätzt den massiven Frontschaden am Pkw auf etwa 20.000 Euro. Der Schaden an der Betongleitwand muss erst noch ermittelt werden. Den Fahrer erwartet ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit. (AZ)