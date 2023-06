Zum Pfingsttreffen in Burgau kamen fast 300 Gästen

Zum 70. Mal fand die Veranstaltung statt. Beim Festabend am Pfingstsonntag mit vielen Überraschungen sangen Pfarrerin und Pfarrer den Jubilaren ein Ständchen.

Nach dreijähriger Zwangspause gab es am 27. und 28. Mai wieder das traditionelle Pfingsttreffen in Burgau. In der Markgrafenstadt gehört das Pfingstwochenende den Jubilaren, die dort oder in den Stadtteilen leben, geboren oder mit den jeweiligen Jahrgängen zur Schule gegangen sind. Es sind die 50er-, 60er- und 70er-Jubilare, dann geht es in Fünferschritten weiter. Diese Tradition, die es in dieser Art nur in Burgau gibt, endet mit einem großen Festabend am Pfingstsonntag.

Sich mit Schulfreunden aus vergangenen Zeiten treffen, neue Geschichten austauschen und alte Erinnerungen wieder aufleben lassen – dafür waren die 280 Gäste in das Albertus-Magnus-Haus gekommen. "Es ist euer Fest", begrüßten Edgar Bader und Maria Brenner im Namen des Organisationskomitees alle Jubilare und weitere Gäste. Gemeinsam führten die beiden durch ein abwechslungsreiches Abendprogramm. Die Jubilare der einzelnen Jahrgänge hatten sich bereits am Vorabend in verschiedenen Burgauer Lokalen getroffen beziehungsweise am Sonntagnachmittag an einer Stadtführung, an Turmführungen im Stadttor oder an einer Orgelführung in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt teilgenommen. "Viele der Gäste haben ihre Kindheit und Jugend in Burgau verbracht und dadurch prägende Erfahrungen gemacht. Egal, welche Wege sie eingeschlagen haben, Burgau wird immer ein Teil von ihnen sein", betonte Burgaus Bürgermeister Martin Brenner in seinem Grußwort.

Burgaus Pfarrerin und Stadtpfarrer singen ein Duett

Alte Freundschaften wiederzubeleben, vielleicht neue Verbindungen zu finden, gemeinsam zu tanzen und zu feiern – das Burgauer Pfingsttreffen sei eine einzigartige und eine der schönsten Traditionen. Burgaus evangelische Pfarrerin Tina Griffith und Stadtpfarrer Simon Stegmüller überbrachten ihre Grußworte etwas anders, nämlich singend im Duett, begleitet von Pfarrer Stegmüllers Ukulele, während die Jubilare quasi als Kirchenchor unterstützten: ein Happy Birthday für die Kirche, weil diese an Pfingsten Geburtstag hat, die Hände zum Himmel, weil man feiern will, und ein bisschen Roy Black und Anita, weil es so schön ist, auf der Welt zu sein.

Zu einem Burgauer Pfingstreffen gehört auch die traditionelle Festrede. In diesem Jahr hielt diese Irmgard Gruber-Egle. Die Vorsitzende des Historischen Vereins Burgau Stadt und Land ließ in einem lebhaften Vortrag, begleitet durch das passende historische Bildmaterial, wieder Erinnerungen an Burgauer Geschichte und deren Geschichten aufleben. Eine besondere Erwähnung fand in ihrer Rede die Burgauer Firma Philipp Kastner Sohn, die Firma Leuze und die mit diesen Firmen verbundenen Persönlichkeiten.

Ein Grußwort von der ehemaligen Schulleiterin Luise Haltmayer

Die fast allen Jubilaren bekannte Lehrerin und frühere Schulleiterin der Grundschule Burgau Luise Haltmayer übersandte ihren ehemaligen Schülern ein besonderes Grußwort, obwohl sie nicht selbst anwesend sein konnte. Ihre Worte wurden von Inge Jendruscsik und ihrer Tochter Nicole Jendruscsik vorgetragen. Haltmayer erinnerte an die schönen Erfahrungen, aber auch an Schwierigkeiten während ihrer Amtszeit, und wie gern sie doch immer Lehrerin war.

Ein Bestandteil des Pfingsttreffens sind die Ehrungen. Die älteste Jubilarin war Helga Goetze, Jahrgang 1928, als den ältesten Jubilar ehrte das Organisationskomitee gleich zwei Personen: Erwin Fanderl und Erwin Schieferle, beide Jahrgang 1932. Mit 532 Kilometern war Evi Kirst aus dem nordrhein-westfälischen Eschweiler am weitesten angereist. Alle erhielten zur Erinnerung eine "Burgau-Tasse" mit zwei "Burgauer Busserln" darin, eine Spezialität aus Schokolade. Weiter wurde für das 70. Burgauer Pfingsttreffen eine handgefertigte Erinnerungstasse getöpfert, die auch jetzt noch erworben werden kann.

Neben Tanz und Unterhaltung mit der Band "Timeless" traten auch die Jugend- und Kindergruppe des Volks- und Trachtenvereins "Untermindeltaler" auf. Für einen krönenden Abschluss sorgten die zwei bekannten "Pfingsttreffen-Urgesteine" mit einem kurzweiligen und sehr lustigen Sketch: Marianne Baumann als der Schorsch und Christine Hank als seine Frau Berta, die ein neues Gewand fürs Burgauer Pfingsttreffen kaufen wollte. (AZ)