Burgau

vor 17 Min.

Zum Schwablantis-Adventskonzert gibt's Babbschnee aus dem Eisstadion

Plus Das Burgauer Publikum musste lange auf den Aufritt von Schwablantis und dem Schorsch warten. Die Gruppe heizt den Gästen in der Kapuziner-Halle so richtig ein.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Über der Bühne hängt an einem Seil ein übergroßer Gummifußball, auf dem Tischchen vorne stehen drei Kaffeemaschinen. Und was hat da Burgaus Freibad- und Eisstadion-Chef Sebastian Wagner bloß unter seinem Stuhl verborgen? Dazu aber später. Die Burgauer Kapuziner-Halle ist voll und das Publikum hat lange auf das große Adventskonzert mit Schwablantis und dem Schorsch gewartet. Stefan Siemons, Leiter des Burgauer „Kultamts“, dankt selbigem herzlich, dass es nach zwei verschobenen Konzerten so treu ausgeharrt hat. Tickets für die Konzerte am 10. und am 11. Februar 2023, bei denen Schwablantis das neue Programm „Schwablantis is calling“ vorstellt, gibt es nämlich im „Kultamt“ und nicht beim „Kulturamt“ der Stadt Burgau – so steht es jedenfalls auf den Flyern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen