Zusammenstoß mit einem Auto: Radler wird bei Burgau verletzt

Eine Autofahrerin missachtet in Burgau die Vorfahrt eines Radlers und stößt mit ihm zusammen. Der 55-Jährige kommt ins Krankenhaus.

Am Freitagmorgen ist in Burgau eine Autofahrerin mit einem Radler zusammengeprallt. Laut Polizei wollte die 29-Jährige vom Storchenweg nach rechts in die Dillinger Straße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 55-jährigen Radfahrers.

Es kam zum Zusammenstoß, und der Radfahrer stürzte. Er wurde leicht verletzt und wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. (AZ)