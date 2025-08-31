Ein Unfall, viele Fragen: Polizei sucht nach A8-Unfall mit mehreren Fahrzeugen dringend Zeugen

Ein Unfall, zwei Fahrzeuge, zwei unterschiedliche Versionen und drei mögliche Fahrzeugführer. Klingt zunächst nach einem guten Rätsel, ist jedoch für die Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg am Samstagabend zur Realität geworden. Zunächst war eine Unfallmeldung zwischen Burgau und Zusmarshausen eingegangen. Vor Ort stellten die Beamten dann ein Pkw/Anhänger-Gespann mit einer dreiköpfigen Familie sowie einen Pkw mit einem Ehepaar fest. Die Unfallbeteiligten gaben jedoch recht unterschiedliche Unfallhergänge zu Protokoll. Fakt ist laut Polizei, dass es zu einer seitlichen Streifkollision zwischen den Fahrzeugen gekommen war. Der 54-jährige Gespann-Fahrer hatte sich auf dem rechten Fahrstreifen befunden und der andere Pkw auf dem mittleren Fahrstreifen daneben.

Unklar ist nun, wer auf wessen Fahrstreifen gefahren ist und damit den Unfall verursacht hatte. Zudem gab es vor Ort noch Diskussionen, wer denn den Pkw auf dem mittleren Fahrstreifen überhaupt gefahren hat. Der 59-jährige Fahrzeughalter hatte sich der Streife gegenüber als Fahrer vorgestellt. Laut den Insassen des Gespanns war jedoch angeblich die ebenfalls 59-jährige Ehefrau des Halters am Steuer gesessen. Warum es hier Unstimmigkeiten über die Fahrereigenschaft gibt, bleibt zunächst rätselhaft, da es laut den Beamten keine offensichtlichen Gründe gibt, welche die Fahreigenschaft von einem der beiden eingeschränkt hätte. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von je mindestens 10.000 Euro. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und im Idealfall zur Fahrereigenschaft des Pkw machen können. Informationen sollen unter Telefon 08221/919-311 an die Verkehrspolizei in Günzburg oder jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden. (AZ)