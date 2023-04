Burgau, Zusmarshausen

vor 58 Min.

Rettungskräfte waren auf der A8 am Ostersonntag im Dauereinsatz

Bei einem Massenunfall am Ostersonntag wurden in Fahrtrichtung München kurz vor der Ausfahrt Zusmarshausen mehrere Personen verletzt. Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden.

Plus Erst ein Unfall bei Burgau, dann einer nahe Zusmarshausen mit mehreren Verletzten. In den Tagesberichten der Polizeipräsidien tauchen die Karambolagen gar nicht auf.

Über einen gestohlenen Rucksack findet sich etwas in den Polizeiberichten der Kemptener und Augsburger Präsidien für Ostermontag. Und dass jemand ohne Führerschein in der Augsburger Innenstadt unterwegs war. Fehlanzeige jedoch bei zwei Unfällen, die sich auf der A8 am Ostersonntag ereignet haben. Dabei gab es mehrere Verletzte. Und die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden. Hunderte Verkehrsteilnehmer waren davon betroffen.

Die Polizei teilt auf Nachfrage das Unfallgeschehen bei Zusmarshausen (Landkreis Augsburg, Höhe Vallried) in Fahrrichtung München in zwei Vorgänge auf. Zunächst ist nach Angaben der Polizei eine Autofahrerin auf dem rechten Fahrstreifen ins Schleudern gekommen. Sie fuhr über die beiden linken Fahrspuren, wo sie auf die Beton-Mittelwand prallte und dann nach rechts zurückgeschleudert wurde. Daraufhin stieß sie mit einem weiteren Wagen zusammen. Bei dem Aufprall wurde eine Person leicht verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf circa 16.000 Euro.

