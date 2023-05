Burgau

vor 47 Min.

Zwei betrunkene Nachbarn streiten in Burgau, bis die Polizei kommt

Zwei Wohnungsnachbarn sind in einem Haus in Burgau aneinander geraten, der eine zog den anderen sogar an den Haaren. Eine Polizeistreife beruhigte die Männer.

Eine Polizeistreife musste am Donnerstagabend kommen, um einen Streit in Burgau zu schlichten. In einem Haus gerieten zwei Wohnungsnachbarn aneinander. Sie stritten lautstark und bedrohten einander. Zudem zog laut Bericht der Beamten einer den anderen an den Haaren. Erst eine hinzugerufene Streife konnte die erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden Männer beruhigen. Beide Männer erwartet eine Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung. (AZ)

