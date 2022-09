Burgau

vor 32 Min.

Zwei Einbrüche beschäftigen die Polizei in Burgau

Unbekannte Täter verübten Einbrüche in Burgau und in Burtenbach.

Artikel anhören Shape

Auf Beute hatten es Einbrecher in Burgau und Burtenbach nicht abgesehen. Sie drangen in eine Halle und in ein leer stehendes Haus ein.

Am Burgauer Bahnhof kam es im Zeitraum vom 1. bis zum 8. September zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Laut Polizeiangaben wurde die hölzerne Eingangstür der Halle aufgehebelt. Erbeutet haben die bislang unbekannten Einbrecher allerdings nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Einbruch in Burtenbach in leer stehendes Gebäude In Burtenbach drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 25. August bis zum 8. September in ein leer stehende westliche Schertlinghaus ein. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Noteingangstüre aufgebrochen und im Gebäude eine Lampe beschädigt. Auch in diesem Fall wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Die Polizeiinspektion Burgau ermittelt in beiden Fällen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)

Themen folgen