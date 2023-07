Zwei Fahrradfahrer stürzten am Wochenende und verletzten sich schwer

Ein 62-Jähriger und eine 50-Jährige stürzten ohne Fremdbeteiligung mit dem Rad und zogen sich komplizierte Brüche zu.

Ein 62-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntagabend den Herrenweg und stürzte dabei so schwer, dass er sich den Oberschenkel brach. Wie die Polizei in Burgau mitteilte, verlor der Mann beim Bergauf fahren das Gleichgewicht, weil er zu sehr an Geschwindigkeit verlor. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Weiterer Radunfall in Bubesheim

Unglücklich verlief am Sonntagnachmittag auch die Fahrradtour einer 50-jährigen Frau. Diese war laut Polizeiangaben mit ihrem E-Bike auf der Wasserburger Straße unterwegs. Aus Unachtsamkeit touchierte sie einen Lichtmast, weswegen sie ebenfalls das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Hierbei zog sich die Frau neben einigen Schürfwunden unter Umständen eine Schlüsselbeinfraktur zu. Auch sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)