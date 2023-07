Zwei Fahrräder in der Stadtstraße in Burgau gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen, die am Wochenende etwas beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Stadtstraße in Burgau zwei Fahrräder entwendet. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um ein schwarzes Mountainbike der Marke „Boteccia“, das mit einem Zahlenschloss gesichert war, und ein graues Herrenrad der Marke „KTM“, das mit einem Fahrradschloss gesichert war. Hinweise auf die Täter unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)