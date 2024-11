Zwei kommunale Förderprogramme werden in Burgau verlängert

Der Burgauer Stadtrat hat in seiner vergangenen Sitzung die Verlängerung der städtischen Förderprogramme „Fassadengestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen“ und „Geschäftsräume“ um jeweils weitere drei Jahre beschlossen. Ersteres unterstützt private Maßnahmen an Fassaden im Rahmen der Altstadt-Sanierung. Letzteres fördert Gewerbetreibende, die sich neu in der Markgrafenstadt ansiedeln. Die beiden Programme laufen laut Stadt und dem örtlichen Handels- und Gewerbeverein (HGV) gut. Doch aufgrund des regen Geschäftewechsels in der Innenstadt wirft das bei einem Stadtrat Fragen auf.

Celine Theiss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Förderprogramm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis