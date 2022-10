Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der Autobahn A8 bei Burgau

Weil zwei Autofahrer unaufmerksam waren, kam es am Samstag in den frühen Morgenstunden zu einem Unfall auf der Autobahn A8 auf Höhe der Anschlussstelle Burgau.

Auf der Autobahn A8 kam es kurz nach Mitternacht am Samstag in der Früh auf Höhe der Anschlussstelle Burgau in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Verkehrsunfall. Laut Angaben der Autobahnpolizei Günzburg fuhr eine 62-jährige Frau auf dem linken Fahrstreifen, während sich ein 39-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen befand.

Zeitgleich wechselten beide auf den mittleren Fahrstreifen, der eine, weil er ein langsameres Fahrzeug überholen wollte, die andere, weil sie nach einem Überholvorgang wieder auf die mittlere Spur wollte. So kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Wie die Polizei mitteilt, wurden beide Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr Burgau abgesichert, der Sachschaden lag im mittleren fünfstelligen Bereich. Beide Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, da beide beim Fahrstreifenwechsel ihre Sorgfaltspflicht verletzt hatten. (AZ)