Zwei Mädchen bringen Tasche mit 900 Euro und Pass zur Polizei

Dass eine vergessene Umhängetasche für einen 23 Jahre alten Mann in Burgau nicht böse endete, hat er zwei Mädchen zu verdanken.

Großes Glück hatte am Mittwoch ein 23-jähriger Mann in Burgau, der eine Umhängetasche auf das Dach seines Fahrzeuges legte und im Anschluss in den Urlaub fahren wollte. Die Tasche fiel vom Dach und wurde von zwei Mädchen auf der Augsburger Straße gefunden. Die Mädchen brachten die Tasche umgehend zur Polizeiinspektion Burgau. Darin befanden sich knapp 900 Euro an Bargeld und der Reisepass des Verlierers. Die Tasche konnte an den Mann wieder ausgehändigt werden. Dessen Urlaub war gerettet. Die Mädchen erhielten einen entsprechenden Finderlohn, wie die Polizei mitteilt (AZ)