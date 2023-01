Zwei Motorroller in Burgau von Unbekannten gestohlen

Diebstähle von zwei Motorrollern versucht die Polizei in Burgau aufzuklären. Dafür werden dringend Zeugen gesucht.

Gleich zwei Roller wurden von Unbekannten in Burgau gestohlen. Der erste Roller wurde von Montag auf Dienstag entwendet. Laut Polizei war die weiße Vespa vor einem Anwesen in der Jakob-Wiedemann-Straße abgestellt. Das Fahrzeug hatte einen Zeitwert von etwa 1000 Euro. In der darauffolgenden Nacht entwendeten Unbekannte einen blauen Motorroller der Marke „Kwang Yang“, der in der Stadtstraße abgestellt war. Der Zeitwert dieses Rollers beläuft sich auf zirka 2300 Euro. Beide Fahrzeuge waren mit einem Lenkradschloss gesichert. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900. (AZ)