Zwei Schlägereien beim Faschingstreiben in Burgau

Statt ausgelassen zu feiern, wurde zugeschlagen. Die Polizei musste gleich zweimal ausrücken und sucht jetzt Zeugen.

Eigentlich sollte die Gaudi und das Feiern im Vordergrund stehen. Ein Faschingstreiben in Burgau am Gumpigen Donnerstag mündete dann aber in zwei Schlägereien. Gegen 3:30 Uhr gerieten bei der Faschingsparty in einem Lokal in der Käppelestraße drei Männer zwischen 19 und 22 Jahren aneinander. Durch die Handgreiflichkeiten erlitten die beiden Streithähne nur leichte Blessuren.

Unbekannter schlägt 21-Jährige mehrmals mit der Faust ins Gesicht

Gut eine Stunde später gab es erneuten Zoff, diesmal in einem Lokal in der Tellerstraße. Ein 21-Jähriger wurde dabei von einem Unbekannten mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der Beschuldigte flüchtete, eine Personenbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Burgau nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222-96900 entgegen. (AZ)