Zwei Unfälle in einer halben Stunde: Drei Menschen werden leicht verletzt

In Burgau sind am Freitagmittag innerhalb einer halben Stunde zwei Unfälle passiert. Mehrere Menschen wurden dabei leicht verletzt, der Schaden ist jeweils nicht unerheblich. Der erste Unfall ereignete sich der Polizei zufolge um 12 Uhr in der Mühlstraße. Eine 41-jährige Frau erkannte wohl zu spät, dass zwei vor ihr fahrende Fahrzeuge gebremst hatten und fuhr auf das vordere Fahrzeug auf. Dadurch wurde das Auto eines 34-jährigen Mannes auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben. Der 34-jährige Mann sowie dessen 43-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Kurze Zeit später, gegen 12.30 Uhr, passierte ein zweiter Unfall auf der Ulmer Straße. Eine 46-jährige Frau wollte mit ihrem Auto vom Parkplatz eines Discounters nach links in die Ulmer Straße einbiegen. Vom gegenüberliegenden Kellerberg fuhr eine 82-jährige Frau geradeaus. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Hierbei wurde 82-jährige Frau leicht verletzt. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)