Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Burgau und Wertstoffhof

An zwei Fahrzeugen gab es nach einem Unfall zwischen Burgau und dem örtlichen Wertstoffhof einen Totalschaden, die Fahrerin und der Fahrer wurden verletzt.

Am Freitagnachmittag fuhr ein 79-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße GZ 31 von Burgau kommend in nordwestlicher Fahrtrichtung, Richtung Pyrolyse des Wertstoffhofs. Er kam kurz nach dem Ortsausgang Burgau in den Gegenverkehr und streifte zunächst ein entgegenkommendes Auto. Dabei wurden jeweils die linken Außenspiegel beschädigt. Im Anschluss kollidierte er linksseitig mit einer weiteren entgegenkommenden Verkehrsteilnehmerin. Dadurch kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern und schließlich im Grünstreifen zum Stehen.

Der Unfallverursacher kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus Günzburg. Die entgegenkommende Verkehrsteilnehmerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Krumbach gebracht. Der dritte Verkehrsteilnehmer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Burgau kümmerte sich um die Sperrung der Strecke, die Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn, auf der Fahrzeugteile zerstreut lagen. An einem der Fahrzeuge wurde der linke Vorderreifen mitsamt weiterer Fahrzeugteile herausgerissen. Die Fahrzeuge der beiden Verletzten mussten abgeschleppt werden, an ihnen entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 15.500 Euro. (AZ)