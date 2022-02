Zwei verletzte Personen nach Auffahrunfall auf der A8 bei Burgau

Zwei Kleintransporter fahren auf der A8 bei Burgau hintereinander. Ein Bremsmanöver führt zum Unfall, beide Fahrer werden verletzt.

Zwei Männer kamen am Montagnachmittag nach einem Unfall auf der A8 mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. Zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau waren nach 14 Uhr zwei Kleintransporter Richtung München unterwegs. Auf Höhe des Stadtteils Unterknöringen musste der 52-jährige Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der ihm auf der mittleren Spur nachfolgende 26-jährige Fahrer zu spät und krachte mit seinem Wagen dem Vordermann ins Heck. Die Feuerwehr aus Günzburg sowie der Betriebsdienst der Pansuevia waren am Einsatzort und sicherten die Unfallstelle ab. Die beiden Kleintransporter mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit etwa 10.000 Euro an. Die nachfolgenden Fahrzeuge konnten an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Kurz vor 16 Uhr war die Unfallstelle geräumt und wieder frei befahrbar. (AZ)