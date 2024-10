Zweite Schlagernacht begeistert mit musikalischer Vielseitigkeit

Nachdem der erste Termin im September verschoben wurde, mussten Fans der Burgauer Schlagernacht nicht lange warten: Am Freitag und Samstag, dem 18. und 19. Oktober, konnten sie Michael Fischer und Anna-Carina Woitschack auf der Bühne erleben. Als Vorband war am Freitag – wie bereits im vergangenen Jahr – Sänger Kriss und am Samstag Schlager-Newcomer Thomas Sterner geladen.

An beiden Abenden absolvierten Michael Fischer und Anna-Carina Woitschack jeweils zwei Soloauftritte und traten im Finale gemeinsam auf. Lokalmatador Michael Fischer überzeugte sowohl mit eigenen Songs – „Süchtig“, „Unser Moment“, „Wo bist du“ und vielen weiteren – als auch mit Cover-Versionen alter Klassiker. Seine Eigenkreation „Stehʼ auf, wenn du fällst“ des internationalen Hits „I promised myself“ von Nick Kamen aus dem Jahr 1990 ging direkt ins Ohr. Und nicht nur gesanglich, sondern auch am Flügel setzte er Akzente.

Icon Vergrößern Sorgten für zwei gelungene Abende: (von links) Thomas Sterner, Dr. Stefan Siemons, Anna-Carina Woitschack und Michael Fischer. Foto: Stadt Burgau Icon Schließen Schließen Sorgten für zwei gelungene Abende: (von links) Thomas Sterner, Dr. Stefan Siemons, Anna-Carina Woitschack und Michael Fischer. Foto: Stadt Burgau

Energiegeladen und bestens gelaunt gab Stargast Anna-Carina Woitschack Hits ihres neunten Studio-Albums zum Besten: „Mein Herz ist doch kein Hotel“ und „Meine Zeit“ unterstrichen die Message der Künstlerin, sich selbst treu zu bleiben. Ruhige, emotionale Stücke folgten auf Tanzflächenfüller. Nicht nur Schlagerfans kamen an beiden Abenden auf ihre Kosten: Stimmgewaltige Rock’n’roll-Einlagen von Michael Fischer sowie Ausflüge in verschiedene Genres, wie das englische Duett „Simply the best“ der Sänger machten die Veranstaltung besonders. Im Gedächtnis bleiben vor allem zwei Dinge: die außerordentliche Vielseitigkeit in musikalischer Hinsicht und die Nahbarkeit der Künstler.

Am 26. Dezember ist Michael Fischer beim traditionellen Weihnachtstanz wieder in der Kapuziner-Halle zu Gast. Gäste dürfen sich auf Weihnachtslieder, aber auch auf Musik von Sting, Cat Stevens und Eric Clapton freuen.