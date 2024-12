Zwischenlagerung von gefährlichem Abfall: "Müssen wir das hinnehmen?"

Weil sich eine Burgauer Firma aus der Abfallwirtschaft erweitern möchte, hat sich der Bau- und Umweltausschuss in seiner vergangenen Sitzung mit der Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung befasst. Die Stadt wurde hier als Trägerin öffentlicher Belange involviert. Die Abfälle, die das Unternehmen im Stadtgebiet zusätzlich zwischenlagern möchte, werden zum Teil als „gefährlich“ eingestuft. Außerdem sollen dort künftig weitere Maschinen zum Einsatz kommen, die Lärm verursachen. Das Vorhaben löste bei Eveline Kuhnert (Grüne) Bedenken aus. „Müssen wir das so hinnehmen, dass die Firma gefährliche Abfälle hier lagert?“, fragte die Stadträtin. Schlussendlich war sich der Ausschuss in dieser Angelegenheit dennoch einig.

